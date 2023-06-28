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科倫博泰：商業化能力受惠母企中國市場及股東默沙東在全球市場地位

內地醫藥企業科倫博泰（6990）由明日（29日）至7月4日招股，公司主要以研發及生產新類型治癌藥物ADC。執行董事及總經理葛均友指，集團商業化能力得益於控股股東科倫藥業的中國市場，以及第二大股東默沙東在全球市場的地位及能力。同時集團會擴展國際合作，開發更多國際化的產品，此為中長期目標。

葛均友指目前集團授權默沙東於全球市場，以及臨床、市場的開發。在中長期發展當中，集團會建立全球發展以及臨床開發等能力，但不是目前短期的事項。

被問到ADC治療開始普遍，會否影響公司競爭力時，葛均友回應，ADC以臨床價值為導向，其他公司的藥物需在獲批上市時，臨床實驗需要比集團更有效更安全，但不是很多公司做到。他指出ADC是準確的治療，技術要求較高。

集團首席財務官周澤劍指出，是次上市是集團的一個長期規劃，目前從公司的發展階段、業務、管道、以及推進情況，足夠乎合上市條件。通過上市，能夠獲得更多資源資金支持公司發展，同時提升公司形象以及影響力。

最近新股市場表現一般，他認為，市場短期波動是正常的現象，集團願意結合市場情況，主動制定更適合目前市況的策略，對香港股市的長遠發展有信心。隨公司業務的發展，相信未來價值會有所增長。

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