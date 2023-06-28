集團提到，上半年在研發上的多年投入迎來收穫期，重磅推出兩款策略類新遊戲 ：《Doomsday: Last Survivors》與《Viking Rise》，兩款新遊戲月流水雙雙突破7000萬元，兩款新遊戲及APP業務已成為集團持續增長的新動力，其收入增量帶動集團近期月流水超過5億元，預期上半年集團整體收入較去年下半年增長超過15%至24.5億元。

由於今年上半年處於新遊戲集中推廣期，集團於期內仍呈現階段性 虧損，為集團持續成長鋪墊與投入，其中銷售及分銷費用增加約85%；然而研發費用及行政開支則減少30%。

董事會認為，隨著新遊戲及APP業務未來的持續發力，其長線運營穩健獲利優勢將逐步顯現，可為集團貢獻持續性的利潤回報。另一方面，集團亦持續進行資源優化降本增效，通過開源與節流並舉，董事會有信心集團下半年將實現盈利。

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