集團表示，受全球供應鏈中斷令原材料價格上漲，以及營業額減少造成的負面經濟規模效應等影響，上財年毛利率按年下跌2.62個百分點至15.49%。

集團預計，未來營商環境仍然嚴峻及不明朗，相信不久將來眼鏡產品的市場需求將繼續維持較大波動，料投入價格及營運成本料在一定時間內維持較高水平。

新興光學今日收市報0.73元，跌2.7%。

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