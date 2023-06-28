新興光學（0125）公布截至今年3月底止，全年淨虧損為3100萬元，按年由盈轉虧，每股基本虧損為11.63仙。集團表示，由於眼鏡產品需求受全球經濟下行及內地嚴格的防控措施的不利影響，營業額按年下跌19.6%至7.05億元。
集團表示，受全球供應鏈中斷令原材料價格上漲，以及營業額減少造成的負面經濟規模效應等影響，上財年毛利率按年下跌2.62個百分點至15.49%。
集團預計，未來營商環境仍然嚴峻及不明朗，相信不久將來眼鏡產品的市場需求將繼續維持較大波動，料投入價格及營運成本料在一定時間內維持較高水平。
新興光學今日收市報0.73元，跌2.7%。
其他報道
拜登將發表「拜登經濟學」演講 民調反映美國人仍不認同其經濟方針
科倫博泰：商業化能力受惠母企中國市場及股東默沙東在全球市場地位
港交所擬10月推出IPO結算平台FINI 結算周期縮短至「T+2」
證監會與聯交所簽訂《規管上市事宜的諒解備忘錄》第二份補充文件
Mastercard：持有人專屬餐廳LUMA明開業 選址1881
恒指收市升23點 成交縮至不足800億 北水流入、南水流出近一個月最多 藥師幫上市升5.5%
渣打：熱門AI美股估值過高不宜高追 看好穩定現金流大型科技股