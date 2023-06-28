富臨（1443）公布截至今年3月底止，全年純利2110萬元，按年由虧轉盈，每股基本盈利1.63港仙，擬派末期息0.3港仙。
集團去年全年收入按年升10.4%至16.4億元，毛利率增加4.7個百分點至70.1%；EBITA按年升26.1%至3.32億元。集團表示，上財年香港政府逐步解除防疫政策，加上全面通關後，外地及中國內地訪港人數逐步回升，拉動集團營業額，帶來顯著改善。
截至今年3月底止，集團在港共經營102間餐館，包括15間「富臨」系列品牌、7間「陶源」系列品牌及80間「概念線」系列餐館、8間超市，以及於內地經營3間餐館，按年增加11間餐館。
富臨表示，後疫情時代對消費及飲食模式改變，將繼續採取全時區餐飲的品牌策略，增加旗下「概念線」品牌及類別，將業務覆蓋至全日不同時段，料以溫和審慎速度在民生區域拓展旗下餐飲品牌。
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