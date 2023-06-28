期內放債業務所得利息收入由上年度的1.53億元升4.9%至1.61億元，增長主要來自按揭貸款業務之利息收入增長。 來自按揭貸款業務之利息收入按年升5.9%至1.08億元，來自私人貸款業務利息收入則升2.7%至5270萬元。

截至3月底，按揭貸款組合總額為6.99億元，來自無抵押私人貸款業務利息收入輕微增加2.7%至5270萬元，佔公司年度收入約32.8%。

全年放債業務淨息差增加0.5個百分點至15.4%。公司指出，業主無抵押私人貸款產品 的產品組合有助將整體淨息差維持在相對更高的水平上。

於2023年3月31日，香港信貸的私人貸款組合總額為1.99億元。

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