文章日期：2023年6月29日 11:40
A股三大股指今早低開，中午收市個別發展，滬指低開低走，續跌0.1%，報3183點，成交額再跌，錄1970億元（人民幣，下同）。深成指開報10909點跌0.16%，中午收報10905點，續跌0.1%，成交3066億元。兩市成交5036億元。
創業板指低開高走，低開0.15%後，中午收報2185點，轉升0.1%。
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