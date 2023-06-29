美聯儲主席鮑威爾重申或將繼續加息，加上人民幣匯率持續向下，拖累港股半日表現。恒指半日跌301點或1.57%，報18870點，大市成交金額406億元；國指跌109點或1.68%，報6411點。恒生科技指數收報3926點，跌1.89%。