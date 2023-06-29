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鮑威爾「放鷹」兼人幣走弱 港股半日吐逾300點 太古A逆市高收5%

美聯儲主席鮑威爾重申或將繼續加息，加上人民幣匯率持續向下，拖累港股半日表現。恒指半日跌301點或1.57%，報18870點，大市成交金額406億元；國指跌109點或1.68%，報6411點。恒生科技指數收報3926點，跌1.89%。

科技股普遍走低。「ATMX」方面，阿里巴巴（9988）跌2.67%，收報82.1元；騰訊（0700）跌0.71%，收報333.8元；美團（3690）跌2.83%，收報123.5元；小米（1810）跌0.37%，收報10.8元。

內媒稱網傳劉強東減持消息不實，惟京東集團（9618）股價未見回勇，半日收報132.8元，跌3.77%；網易（9999）跌0.72%，收報151.7元；百度 （9888）跌3.35%，收報135.8元。

體育用品股大跌，波司登（3998）一度見52周低，最低跌至3元，收報3.1元，跌12.43%；安踏體育（82020）收報74.05元，跌4.02%；李寧（2331）收報41.85元，跌5.21%；361度（1361）收報3.77元，跌2.08%；特步（1368）收報8.04元，跌1.59%；滔搏（6110）收報7.18元，跌1.64%。

光伏太陽能股逆勢走強。信義光能（0968）收報9.11元，升1.56%，為表現最好藍籌；福耀玻璃（3606）收報31.95元，升1.75%；保利協鑫（3800）收報1.78元，升0.56%。

太古A（0019）將以39億美元出售美國太古可口可樂業務，該公司建議派發特別股息。太古逆市走高，半日收報60.95元，升5.36%。

 

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