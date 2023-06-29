資料顯示，香港約有36萬間中小企，佔本地企業的98%及私營企業僱員數目的44%。

調查結果反映傳統銀行仍然是中小企融資的主要來源，在2022年的新增中小企貸款宗數中，有70%來自傳統銀行。與此同時，虛擬銀行也開始受中小企關注，2022年有4%的新增貸款宗數由此類新興金融機構發行。此外，財務公司所佔的新增中小企貸款宗數逐漸下降，由2020年的31%及2021年的28%，下降至2022年的26%。

在新增貸款金額方面，由於金融機構在疫情期間縮緊了融資配額，中小企所獲得的貸款金額亦有所減少。2022年的新增中小企貸款宗數有56%為50萬或以下的小額貸款，比2021年增加9個百分點，而只有不到三分之一（29％）為港幣100萬或以上的大額貸款，比2021年下降6個百分點。

不過，虛擬銀行為中小企提供了更大的貸款額。在2022年由虛擬銀行發放的新增中小企貸款宗數中，58%的貸款金額為100萬或以上，明顯高於傳統銀行和財務公司。相反，港幣50萬或以下的小額貸款僅佔2022年虛擬銀行新增中小企貸款宗數的15%，比傳統銀行和財務公司低。

調查亦顯示，32%的中小企對冗長且繁瑣的貸款申請程序感到不滿，而44%的金融機構指欠缺足夠的分析工具以評估中小企的信貸風險。

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