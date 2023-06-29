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科大辦金融科技研討會 探討「數碼港元」推出可能性

科大商學院舉辦行業研討會，金管局、匯豐、螞蟻集團及科大商學院等代表出席，探討零售層面中數碼港元的相關議題，就包括系統運作、私隱、安全及風險管理等事宜交流，為香港將來可能推出「數碼港元」作出準備。

金管局首席金融科技總監周文正表示，金管局未決定會否或何時推出「數碼港元」，但會積極推動政府、業界和學術界合作，以豐富對其主要政策和設計事宜的經驗。各界需要集思廣益，為將來可能推出「數碼港元」作好準備。

匯豐環球支付方案部董事兼環球新興支付產品主管劉彥奇表示，「數碼港元」將能為銀行提供機會，以研發創新方案、提升效率，並提供更好的客戶服務體驗。匯豐將參與香港金管局「數碼港元」先導計劃下的兩個試驗項目。螞蟻集團大灣區戰略發展及政府事務執行副總裁陳婉真亦表示，螞蟻集團旗下AlipayHK成為首批支持「數碼港元」先導計劃的參與者。

在金管局「數碼港元」先導計劃下，科大及匯豐將於今年9 月在科大校園展開試驗項目。這項「數碼港元」概念驗證研究項目涵蓋在科大校園試行「數碼港元」支付服務，以及對相關消費者及商戶進行意見調查，以了解大眾對零售層面央行數碼貨幣的取態及使用模式。

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