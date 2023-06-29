今年是《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》（CEPA）簽署二十周年，為慶祝這個重要的里程碑，政府將於今年下半年推出一系列慶祝活動，與社會各界共同回顧CEPA二十年來的發展和成果，並一起展望CEPA帶來更多更豐碩的機遇。
20年前在國家的支持下，內地與香港簽訂CEPA。CEPA為各行各業創造前所未有的商機，令香港經濟，以至社會和民生由當年疫情下迅速走出低谷，同時亦對國家改革開放發揮重大作用。
商務及經濟發展局發言人表示，多年來，內地與香港採取循序漸進的方式，不斷豐富CEPA的內容。CEPA現已升級為一份全面的現代化自由貿易協議，涵蓋服務貿易、貨物貿易、投資和經濟技術合作四個主要範疇。
發言人續指，根據政府統計處的資料，2003年(實施CEPA前)內地與香港的貨物貿易總值為15,282億港元。在全面實施CEPA後，兩地的貿易不斷增加，貨物貿易總值在2022年增至46,484億港元，錄得超過兩倍的可觀增長，平均每年增長6%。從投資來看，內地是香港最大的境外直接投資目的地。
從2003年簽訂CEPA至2022年6月期間，外來投資者在香港成立地區總部和辦事處的數目，由5414間增加至8978間，19年來增幅約66%。
展望未來，發言人指出，特區政府會一如以往積極尋求進一步豐富CEPA的內容，協助業界用好CEPA的優惠措施，推動兩地經濟更蓬勃發展。
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