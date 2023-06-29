嘉利國際今年3月分拆房地產業務嘉創房地產（2421）上市。

若撇除房地產業務，嘉利國際股東應佔溢利按年跌28.3%至1.82億元。何偉汗表示，由於俄烏戰爭以致原材料成本上升約兩至三成，以及利率高企、消費需求恢復緩慢等因素下，影響純利表現。但他認為今年下半年電子產品踏入更新換代周期，預期可帶動相關訂單；而且大部份負面影響，已反映出來，料毛利率有所改善。

至於訂單量，他指今年4至6月訂單量按季有所改善，按年則相若。他認為今年下半年隨電子產品踏入更換周期，有望帶動相關訂單。另一方面，該公司存貨周轉率於2022/23年度由3.9上升至4.5，而周轉天數由93天下降至80天，該公司表示現時已改善因疫情和物流受阻的問題，並實施零配件本土化，故庫存管理有所改善，期望周轉天數將來可降至70天水平。

嘉利國際於泰國的廠房，預期部分金屬零部件於今年第三季開始生產，第四季出貨。另收購的泰國汽車及家電塑膠零部件製造商，增持股份至39%。何偉汗表示，大多公司客戶逐漸分散投資，而泰國擁工業製造背景和有相關政策支持，故在當地設廠吸引訂單。同時電動汽車和人工智能市場逐漸蓬勃，料公司產品線可滿足客戶需求。

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