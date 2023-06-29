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削末期派息 嘉利國際：反映年初分拆地產業務

嘉利國際（1050）公布全年業績，股東應佔溢利按年跌29.7%至3.86億元，末期股息派1.5仙，全年派5.5仙，按年跌約四成。嘉利主席助理兼財會部主管何偉汗解釋，由於早前公司分拆房地產業務，這次全年股息是根據工業業務而決定。若以工業業務每股盈利9仙計算，派息率為61%，維持60%派息率水平。

嘉利國際今年3月分拆房地產業務嘉創房地產（2421）上市。

若撇除房地產業務，嘉利國際股東應佔溢利按年跌28.3%至1.82億元。何偉汗表示，由於俄烏戰爭以致原材料成本上升約兩至三成，以及利率高企、消費需求恢復緩慢等因素下，影響純利表現。但他認為今年下半年電子產品踏入更新換代周期，預期可帶動相關訂單；而且大部份負面影響，已反映出來，料毛利率有所改善。

至於訂單量，他指今年4至6月訂單量按季有所改善，按年則相若。他認為今年下半年隨電子產品踏入更換周期，有望帶動相關訂單。另一方面，該公司存貨周轉率於2022/23年度由3.9上升至4.5，而周轉天數由93天下降至80天，該公司表示現時已改善因疫情和物流受阻的問題，並實施零配件本土化，故庫存管理有所改善，期望周轉天數將來可降至70天水平。

嘉利國際於泰國的廠房，預期部分金屬零部件於今年第三季開始生產，第四季出貨。另收購的泰國汽車及家電塑膠零部件製造商，增持股份至39%。何偉汗表示，大多公司客戶逐漸分散投資，而泰國擁工業製造背景和有相關政策支持，故在當地設廠吸引訂單。同時電動汽車和人工智能市場逐漸蓬勃，料公司產品線可滿足客戶需求。  

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