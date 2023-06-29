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加息陰霾籠罩 港股終止兩連升 收跌237點失萬九關 李寧插逾6%藍籌最弱

美國加息陰霾揮之不去，港股表現受壓，終止過去兩日升勢。恒指再度失守19000點大關，收市跌237點或1.24%，報18934點，大市成交金額821億元，較上日增加3.6%；國指跌94點或1.45%，報6426點。恒生科技指數收報3933點，跌1.71%。

大型科技股普遍下跌，「ATMX」方面，阿里巴巴（9988）跌2.55%，收報82.2元；騰訊（0700）跌0.77%，收報333.6元；美團（3690）跌1.89%，收報124.7元；小米（1810）升0.18%，收報10.86元。

內媒稱網傳劉強東減持消息不實，惟京東集團（9618）股價疲軟，收報132.9元，跌3.7%；網易（9999）收報152.6元，跌0.13%；百度集團（9888）收報134.6元，跌4.2%。

內需股疲弱大跌，體育用品沽壓持續。安踏（2020）收報79.5元，跌4.73%；李寧（2331）收報41.4元，跌6.23%，為表現最弱藍籌；361度（1361）收報3.74元，跌2.86%；特步（1368）收報7.96元，跌2.57%；滔搏（6110）收報7.07元，跌3.15%。

人民幣匯率持續貶值，航空股表現弱勢。國航（0753）收報5.64元，跌3.26%；南航（1055）收報4.45元，跌3.05%；東航（0670）收報2.67元，跌2.2%。

個別光伏股逆市走高，信義光能（0968）升1.11%，收報9.07元，是升幅最大的藍籌；福耀玻璃（3606）收報31.8元，升1.27%；福萊特玻璃（6865）收報27元，升0.75%。

太古A（0019）將以39億美元出售美國太古可口可樂業務，該公司建議派發特別股息。太古逆市向上，收報60.4元，升4.41%。

 

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