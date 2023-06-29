美國加息陰霾揮之不去，港股表現受壓，終止過去兩日升勢。恒指再度失守19000點大關，收市跌237點或1.24%，報18934點，大市成交金額821億元，較上日增加3.6%；國指跌94點或1.45%，報6426點。恒生科技指數收報3933點，跌1.71%。