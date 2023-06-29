moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

安永下調全年港新股集資額至1500億元 

安永今日發布《中國內地和香港 IPO 市場》 報告 ，今年上半年香港市場預計共有29家公司首發上市，按年同期多9家，集資額共178 億元，與去年相若，繼續處於20年來同期低水平。上半年新股持續疲弱，安永將去年底預測2023年全年集資額由2000億元調低至1500億元。

今年上半年本港新股集資額於全球排名跌出首五位排第六，印尼交易所緊追其後。安永香港審計服務合夥人賴耘峯認為，本港全年排名重回首五位有一定挑戰，主要是由於內地兩個交易所穩佔首兩位，美國新股亦有所反彈，需視乎新興市場會否有大型資源企業上市。

安永香港科技、媒體與電訊行業審計服務主管陳日輝認為，下半年屬新股市場旺季，加上港股估值低，下跌空間較少，IPO活動有望回升。展望下半年或有重磅科技股分析業務上市，帶動市場氣氛。賴耘峯補充，此類重大分柝，料集資額較大，惟未能預測其遞表時間。

其他報道

加息陰霾籠罩 港股終止兩連升 收跌237點失萬九關 李寧插逾6%藍籌最弱

港交所伙北交所推「北+H」兩地上市安排

CEPA簽署20周年 政府將積極尋求豐富CEPA內容

削末期派息 嘉利國際：反映年初分拆地產業務

滬指兩連跌 兩市成交續縮至8560億元人幣

奶茶連鎖品牌古茗擬赴港上市 高盛瑞銀為聯席保薦人

科大辦金融科技研討會 探討「數碼港元」推出可能性

股價曾插15% 波司登：今年收入增長將令人滿意

環聯：六成中小企過去1年曾尋求融資 虛銀較傳統銀行「闊綽」

【有片：埋身擊】美匯指數反覆向上 不宜過分看淡美元

富士高扭虧賺2460萬 末期息連特別息派6仙

鮑威爾「放鷹」兼人幣走弱 港股半日吐逾300點 太古A逆市高收5%

李家超：對港經濟復蘇審慎樂觀 海外投資正回港

A股兩市半日成交5036億元 創板指轉升

一個月HIBOR連跌6日 隔夜拆息急升至5.5厘 逾17年高

胡錫進：炒股「小蜜月」已結束 整個倉綠了 求股友鼓勵

洪灝：人行對當前人民幣匯率水平不滿意

Cathie Wood進一步減持特斯拉 增持台積電

京東集團挫逾3% 內媒稱網傳劉強東減持消息不實

螞蟻集團據報或為泰國虛擬銀行牌照尋求合作伙伴

美國23家大型銀行通過聯儲局壓力測試

美擬擴大對中國晶片限制 英偉達CFO：將令美產業永久喪失機會

滬深三大指數低開 人民幣中間價跌107點子