安永今日發布《中國內地和香港 IPO 市場》 報告 ，今年上半年香港市場預計共有29家公司首發上市，按年同期多9家，集資額共178 億元，與去年相若，繼續處於20年來同期低水平。上半年新股持續疲弱，安永將去年底預測2023年全年集資額由2000億元調低至1500億元。
今年上半年本港新股集資額於全球排名跌出首五位排第六，印尼交易所緊追其後。安永香港審計服務合夥人賴耘峯認為，本港全年排名重回首五位有一定挑戰，主要是由於內地兩個交易所穩佔首兩位，美國新股亦有所反彈，需視乎新興市場會否有大型資源企業上市。
安永香港科技、媒體與電訊行業審計服務主管陳日輝認為，下半年屬新股市場旺季，加上港股估值低，下跌空間較少，IPO活動有望回升。展望下半年或有重磅科技股分析業務上市，帶動市場氣氛。賴耘峯補充，此類重大分柝，料集資額較大，惟未能預測其遞表時間。
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