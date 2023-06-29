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前台蘋易名壹蘋近一年 消息指獲美國私募基金近億美元洽購

台灣傳媒界有消息指，原屬已除牌的壹傳媒，前身為台灣蘋果新聞網，現改稱壹蘋集團或壹蘋新聞網，在去年獲商人潘杰賢收購其業務資產及相關人員後，事隔近一年，據接近壹蘋新聞網消息指，壹蘋獲國際私募基金洽購，交易作價近1億美元，料將7月底或之前完成交易。據稱，擬入主壹蘋集團的私募基金在美國營運。

消息指，台蘋自去年易手予潘杰賢之後，除了沒接收原營運公司之外，只接手營運員工及相關業務資產，現時約有200名員工。在過去9個月至1年，潘氏已出資3000萬至4000萬美元供壹蘋業務營運，另再出資收購最少兩間社交媒體公司，一般預期今次潘杰賢售壹蘋股權及管理權，料可獲輕微利潤。至於市傳香港商人黃浩擬参與收購台蘋，消息指，由於種種原因而未能成事，因此黄浩在壹蘋股權轉售，並沒有任何角色參與。

據消息人士稱，壹蘋以現有名稱營運，原有台蘋員工在去年全數留下，繼續運作至今，並保持線上經營，提供的內容不限於新聞，亦包括群組及類似Spotify的音樂串流平台。

本報記者曾經致電台灣壹蘋新聞網CEO吳玉愛作進一步查詢及求證，她回應說：「我不是發言人，不能回答，有新的消息時再回應」，之後電話掛線。

 

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