香港金融管理局（金管局）今天（29日）宣布與香港銀行公會（銀行公會）攜手推出《保障消費者防詐騙約章》，旨在提高公眾對保護信用卡及個人資料的意識。該約章有不同行業的大型商戶、警務處和消委會的支持。
該約章四大原則要求參加者包括23間發卡銀行和15間大型商戶，如零售、餐飲、電訊、交通等行業，承諾不會透過任何即時電子訊息向客戶發送超連結，要求他們於線上提供個人和信用卡資料，並會通過各種渠道向公眾傳遞「提防騙案」的訊息。同時，參加者承諾提供合適渠道讓客戶查證訊息真偽，以及加強員工培訓，更有效處理容戶查詢。
金管局總裁余偉文表示，該約章致力提高公眾對保護信用卡資料的意識，加强防範信用卡騙案，為香港市民提供更好的保障。
香港銀行公會主席暨中銀香港副董事長兼總裁孫煜於活動上致辭表示，現時受騙個案增加、騙徒手法層出不窮，故銀行業與各商戶合作提高信用卡防詐騙的應對手段，例如成立專責小組、加強無卡消費管理、員工培訓等，並不斷留意信用卡騙案手段發展等。
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