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香港零售管理協會伙AlipayHK 七一起推消費優惠共值15億

香港零售管理協會聯同一眾品牌及AlipayHK、支付寶宣布，將於7月1日至8月31日期間舉行「香港開心購物節 - 食玩買返晒嚟」，為香港市民和廣大遊客呈獻價值約15億元的購物禮遇及體驗項目，涵蓋超過130個品牌共約6000間商舖，AlipayHK及支付寶成為是次活動唯一電子錢包夥伴。

AlipayHK在推廣期內，在主界面進入零售管理協會的「品牌Channel」專頁，即可領取「香港開心購物節」優惠。每日於中午12點進入專頁，更可有機會獲得商戶送出的禮物和高達5折的優惠券、以及AlipayHK送出的Ant Bank PayLater禮券。

香港零售管理協會主席謝邱安儀說，使用電子支付消費有一個學習過程，所以今次購物節透過與在兩地擁有龐大用戶群的AlipayHK和支付寶合作，鼓勵大家盡量運用數碼科技兌換優惠。

螞蟻國際業務大中華區總經理李詠詩表示，過去一年，AlipayHK品牌透過雙錢包的流量曝光，超過3500萬張優惠券被領取使用，是次聯合全港零售業界的大型推廣活動，期待將商戶15億購物優惠送達到AlipayHK超過300萬活躍用戶及內地支付寶超過10億用戶。

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