本港虛擬保險公司OneDegree的母公司OneDegree Group公布，完成額外融資，使其B輪融資規模增至5500萬美元。新一輪融資將用於擴大集團全球性的虛擬資產保險業務及開發生成式人工智能保險科技賦能方案服務，同時將進一步擴大向消費者提供的保險產品種類及增加其市場滲透率。
OneDegree表示，該行過去兩年的每月收入增長四倍，主要由直接面向消費者的產品所帶來的強勁自然增長所帶動；其中包括寵物保險、火險、家居保險及醫療保險。與此同時，集團精於數據分析的能力大大提升產品定價的準確度及有效偵測與排除欺詐客戶，令賠付比率大幅改善約4成。憑藉強勁的經常性收入、減少的獲取客戶成本和顯著降低的賠付率，集團正在迅速擴大業務規模，為明年年底前實現盈利定下明確方向。
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