日清食品（1475）公布，與同系的NissinFoodsAsiaCo.,Ltd.訂立資本轉讓協議，據此集團同意，以代價約950萬美元收購日清食品（越南），並於收購事項完成後向日清越南注資200萬美元。即收購事項及注資應付的總代價約為1150萬美元。
日清越南由NissinFoodsAsiaCo.,Ltd.全資擁有，在交易及注資完成後，日清越南將由公司及NissinFoodsAsiaCo.,Ltd.分別持有67%及33%，將成為日清食品的非全資附屬公司，並併表入集團的財務業績。
日清越南製造及分銷即食麵,以及進口及出口即食麵和其他食品。此外，該公司亦為日清食品生產袋裝麵條產品。日清越南在越南平陽省擁有及營運一家面積約6萬平方米的即食麵工廠。
公司指，獲得日清越南的控制權讓日清食品得以擴大其業務據點，並可更靈活部署於越南的生產能力，以應對不斷增長的市場需求及多變的商業環境。
日清食品執行董事、董事長兼首席執行官安藤清隆指，隨著全球逐漸回復常態，認為有必要擴大產能，以對應優質即食麵產品日益增長的預期需求。收購日清越南有助集團更靈活地分配資源、
此外，憑藉中港營運得到的專業知識及經驗，集團將能加強越南即食麵的生產、銷售及分銷，加快其業務增長及把握越南優質即食麵市場的長期增長趨勢，最終提升集團整體盈利能力。
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