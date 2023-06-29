日清越南由NissinFoodsAsiaCo.,Ltd.全資擁有，在交易及注資完成後，日清越南將由公司及NissinFoodsAsiaCo.,Ltd.分別持有67%及33%，將成為日清食品的非全資附屬公司，並併表入集團的財務業績。

日清越南製造及分銷即食麵,以及進口及出口即食麵和其他食品。此外，該公司亦為日清食品生產袋裝麵條產品。日清越南在越南平陽省擁有及營運一家面積約6萬平方米的即食麵工廠。

公司指，獲得日清越南的控制權讓日清食品得以擴大其業務據點，並可更靈活部署於越南的生產能力，以應對不斷增長的市場需求及多變的商業環境。

日清食品執行董事、董事長兼首席執行官安藤清隆指，隨著全球逐漸回復常態，認為有必要擴大產能，以對應優質即食麵產品日益增長的預期需求。收購日清越南有助集團更靈活地分配資源、

實現更好的成本管理，從而增強整體競爭力。

此外，憑藉中港營運得到的專業知識及經驗，集團將能加強越南即食麵的生產、銷售及分銷，加快其業務增長及把握越南優質即食麵市場的長期增長趨勢，最終提升集團整體盈利能力。

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