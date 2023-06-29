新傳企劃行政總裁李一培表示，部分集額額用作收購及拓展業務。公司目標拓展客戶群，目前平台主要服務大企業，期望之後拓展至中小企、新晉行業、銀行及金融等。同時專注為電子商貿建立合適的廣告平台，並加強數據分析以達至成效。

至於收購方面，李一培指會視乎協同效應，當中或考慮收購電子商貿平台，亦會考慮其他具協同效應的領域。

被問及多間傳媒公司出現虧損情況，李一培稱，於過去3年疫情期間，多個行業受到影響，但公司仍錄得盈利，反映公司品牌與客戶群分散有效，有助公司抵禦困難。至於派息方面，英皇集團高級財務總監李偉鑑指，新傳企劃未有既定派息率，將視乎公司資金情況而定，但會以股東利益為依歸。

上市後，英皇集團為集團最大股東，將持有股份52.5%。於往績記錄期間，收入主要來自數碼媒體收入，佔95%。集團收入由2020年的2.12億元增加至2021年的2.45億元，2022年回落至2.41億元。淨利潤由2020年的4120萬元增加至2021年的4240元，2022年增加至4360萬元。

是次集資所得款項淨額擬將用於以下用途：約44.4%擴展及加強產品系列，以及數據收集和分析能力；約26.3%用於其他媒體或電子商務市場從業者合併及收購及/或建立策略聯盟；約12.5%建設內部媒體內容管理平台；約9.9%作一般營運資金；及約6.9%償還銀行借款。

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