美團（3690）宣布，由全資間接全資附屬公司Inspired Elite Investments Limited及成員公司天津三快科技有限公司訂立交易協議，以收購光年之外全部權益，總代價包括現金2.33億美元（折合約18.26億港元）、債務承擔3.67億元人民幣；以及現金1.00元人民幣。
根據通告，光年之外是中國領先的AGI創新者，由美團聯合創始人、前董事及關連人士王慧文創立及控制，主要從事大型語言模型研發業務。截至公告日期，光年之外淨現金狀況總額約2.85億美元，完成轉讓協議完成後，美團將持有光年之外的100%權益。美團預料，收購事項不會對其盈利、資產及負債產生任何重大財務影響。
截至今日，王慧文全資擁有境內光年之外，並於境外光年之外持股76.72%；共同投資者紅杉中國、美團執行董事、董事長兼首席執行官王興持有Qimai分別於境外光年之外持股2.44%及0.43%，而紅杉中國及王興的原始收購成本分別為2800萬美元及500萬美元。
事實上，美團創始人之一王慧文日前以個人健康原因，辭去集團非執行董事、提名委員會成員和授權代表職務，本周一（26日）才生效。市場早前傳出，王慧文因抑鬱症入院治療，短期內無法繼續擔任於光年之外的職務及領導團隊。
其他報道
OneDegree母公司B輪融資額增至5500萬美元 目標明年底開始賺錢
WeChat Pay HK跨境匯款服務推優惠 新用戶享可享高達110元奬賞
香港零售管理協會伙AlipayHK 七一起推消費優惠共值15億
加息陰霾籠罩 港股終止兩連升 收跌237點失萬九關 李寧插逾6%藍籌最弱
鮑威爾「放鷹」兼人幣走弱 港股半日吐逾300點 太古A逆市高收5%