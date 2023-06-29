根據通告，光年之外是中國領先的AGI創新者，由美團聯合創始人、前董事及關連人士王慧文創立及控制，主要從事大型語言模型研發業務。截至公告日期，光年之外淨現金狀況總額約2.85億美元，完成轉讓協議完成後，美團將持有光年之外的100%權益。美團預料，收購事項不會對其盈利、資產及負債產生任何重大財務影響。

截至今日，王慧文全資擁有境內光年之外，並於境外光年之外持股76.72%；共同投資者紅杉中國、美團執行董事、董事長兼首席執行官王興持有Qimai分別於境外光年之外持股2.44%及0.43%，而紅杉中國及王興的原始收購成本分別為2800萬美元及500萬美元。

事實上，美團創始人之一王慧文日前以個人健康原因，辭去集團非執行董事、提名委員會成員和授權代表職務，本周一（26日）才生效。市場早前傳出，王慧文因抑鬱症入院治療，短期內無法繼續擔任於光年之外的職務及領導團隊。

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