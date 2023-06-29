moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

美團擬18億收購創辦人王慧文旗下光年之外全部權益

美團（3690）宣布，由全資間接全資附屬公司Inspired Elite Investments Limited及成員公司天津三快科技有限公司訂立交易協議，以收購光年之外全部權益，總代價包括現金2.33億美元（折合約18.26億港元）、債務承擔3.67億元人民幣；以及現金1.00元人民幣。

根據通告，光年之外是中國領先的AGI創新者，由美團聯合創始人、前董事及關連人士王慧文創立及控制，主要從事大型語言模型研發業務。截至公告日期，光年之外淨現金狀況總額約2.85億美元，完成轉讓協議完成後，美團將持有光年之外的100%權益。美團預料，收購事項不會對其盈利、資產及負債產生任何重大財務影響。

截至今日，王慧文全資擁有境內光年之外，並於境外光年之外持股76.72%；共同投資者紅杉中國、美團執行董事、董事長兼首席執行官王興持有Qimai分別於境外光年之外持股2.44%及0.43%，而紅杉中國及王興的原始收購成本分別為2800萬美元及500萬美元。

事實上，美團創始人之一王慧文日前以個人健康原因，辭去集團非執行董事、提名委員會成員和授權代表職務，本周一（26日）才生效。市場早前傳出，王慧文因抑鬱症入院治療，短期內無法繼續擔任於光年之外的職務及領導團隊。

其他報道

【羅仕揚專欄】雙櫃台：窮得只剩憧憬

日清食品斥1150萬美元 收購及注資日清越南

OneDegree母公司B輪融資額增至5500萬美元 目標明年底開始賺錢

WeChat Pay HK跨境匯款服務推優惠 新用戶享可享高達110元奬賞

香港零售管理協會伙AlipayHK 七一起推消費優惠共值15億

前台蘋易名壹蘋近一年 消息指獲美國私募基金近億美元洽購

安永：料今年有4至5間公司循18C上市

金管局推防詐騙約章 加強市民對信用卡騙案警覺

加息陰霾籠罩 港股終止兩連升 收跌237點失萬九關 李寧插逾6%藍籌最弱

港交所伙北交所推「北+H」兩地上市安排

CEPA簽署20周年 政府將積極尋求豐富CEPA內容

削末期派息 嘉利國際：反映年初分拆地產業務

滬指兩連跌 兩市成交續縮至8560億元人幣

奶茶連鎖品牌古茗擬赴港上市 高盛瑞銀為聯席保薦人

科大辦金融科技研討會 探討「數碼港元」推出可能性

股價曾插15% 波司登：今年收入增長將令人滿意

環聯：六成中小企過去1年曾尋求融資 虛銀較傳統銀行「闊綽」

【有片：埋身擊】美匯指數反覆向上 不宜過分看淡美元

富士高扭虧賺2460萬 末期息連特別息派6仙

鮑威爾「放鷹」兼人幣走弱 港股半日吐逾300點 太古A逆市高收5%

李家超：對港經濟復蘇審慎樂觀 海外投資正回港

A股兩市半日成交5036億元 創板指轉升

一個月HIBOR連跌6日 隔夜拆息急升至5.5厘 逾17年高