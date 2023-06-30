文章日期：2023年6月30日 11:57
內地傳媒報道，網上旅行平台攜程集團（9961）今日宣布，推出針對全球員工的生育補貼政策「程二代程長禮金」，由今年7月1日起，入職滿3年的全球員工，不論性別，每新生育一個孩子，將獲得每年1萬元（人民幣，下同）的現金補貼，發放至孩子滿5周歲後為止。
報道指，經初步測算，攜程計劃未來投入10億元生育補貼，用於激勵員工生育。
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