恒指半日在19000點反覆爭持，內地6月官方製造業PMI符預期， 大市早段一度收復萬九關口，高位見19070點，惟指數衝高後回軟，半日近平收，恒指升4點或0.02%，報18938點，大市成交金額403億元；國指升10點或0.16%，報6437點。恒生科技指數收報3908點，跌0.63%。
權重科技股表現低迷，阿里巴巴（9988）跌1.22%，收報81.2元；騰訊（0700）跌0.78%，收報331元；美團（3690）跌1.84%，收報122.4元；小米（1810）跌1.29%，收報10.72元；京東（9618）跌0.23%，收報132.6元；網易（9999）跌1.18%，收報150.8元。
藍籌中以聯通（0762）表現最好，升6.34%，收報5.2元；聯想（0992）跌2.52%，收報8.13元，是跌幅最大的藍籌。
汽車股升勢明顯，吉利（0175）收報9.55元，升2.69%；比亞迪（1211）收報250.2元，升0.97%；小鵬（9868）旗下智能電動車SUV「G6」正式上市，股價愈升愈有，收市報50.9元，升12.36%；理想汽車（2015）收報136元，升0.67%；蔚來（9866）收報75.25元，升4.01%。
《中國證券報》引述專家文章稱，穩樓市增量政策出台預期升溫。內房股向上，潤地（1109）升1.05%，收報33.75元；碧桂園（2007）升3.18%，收報1.62元；合景泰富（1813）收報1.03元，升7.29%；融創（1918）收報1.39元，升2.21%；龍光地產（3380）收報0.84元，升6.33%。
物管股亦見支持，碧桂園服務（6098）收報10.3元，升4.25%；中海物業（2669）收報8.03元，升4.83%；綠城服務（2869）收報3.77元，升2.17%；保利物業（6049）收報37.85元，升2.44%；世茂服務（0873）收報1.57元，升2.61%；華潤萬象（1209）收報38.65元，升1.31%。
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