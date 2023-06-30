恒指半日在19000點反覆爭持，內地6月官方製造業PMI符預期， 大市早段一度收復萬九關口，高位見19070點，惟指數衝高後回軟，半日近平收，恒指升4點或0.02%，報18938點，大市成交金額403億元；國指升10點或0.16%，報6437點。恒生科技指數收報3908點，跌0.63%。