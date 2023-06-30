大快活（0052）公布截至今年3月底止全年業盈利按年升5.3%至4490萬元，扣除年內政府補貼金額港幣4160萬元，年度盈利為330萬元，對上一個財年則蝕1630萬元。每股盈利34.64仙，派末期股息每股40仙及特別末期股息每股5仙。
全年合共分派股息每股63港仙及派息比率約為182%。
期內收入為30.24億元，增4.9%。香港快餐店於年內表現穩定，主要由於防疫措施放寬及推行50周年誌慶活動令業績改善所致。同店銷售按年增長約5%。外賣需求在防疫限制放寬後雖有所下降但仍保持強勁，外賣銷售於可見將來仍是重要的業務，目前佔總銷售額約36%，高於疫情前水平並 保持穩定。本集團特色餐廳因受疫情嚴重打擊，令其復甦步伐較為緩慢本集團
中國內地業務（主要位於深圳及大灣區）方面，於年內受到中國防疫政策的影響，用人民幣計算，同店銷售倒退7%。
期內大快活開設12間新店，其中8間位於香港，4間位於中國內地，年內亦關閉10間表現未達標的店鋪，其中8間位於香港，2間位於中國內地。 因此，截至今年3月底，集團共有179間店鋪，其中157間位於香港，22間位於中國內地。
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