由於該批可換股票據佔公司流動負債總額54.08%，公司認為倘達成清償協議，財務狀況可得到改善。截至今日公告日期，建議清償條款包括但不限於延長可換股票據的償還時間，這將緩解集團的流動負債壓力。

SDM又指，公司將有更多時間產生收入及或進行集資以減輕其負債。此外，通過轉讓集團資產的方式清償可換股票據亦是一種選擇。在今日公告日尚未訂立正式的清償協議。

另外，2022年廣告及推廣開支按年增加，集團將檢討營銷計劃，並嘗試通過與更廣泛的媒體合作，使推廣渠道多樣化，從而使營銷計劃更具成本效益。同時，鑒於香港租金整體呈下降趨勢，公司將審閱現有舞蹈中心的租賃協議，將盡最大努力與業主協商降低租金，或於適當情況下嘗試將舞蹈中心搬遷到其他租金較低且合適的地方。SDM將繼續探索其他節約成本的方法，且鑒於經濟復甦，連同上述節約成本措施的幫助，相信集團的經營現金流量及財務狀況或會得到改善。

SDM早前亦已披露，其未償還銀行借款的賬面值約3510萬港元，集團正與銀行磋商期限為十二個月至二十四個月的延期還本事宜，以緩解集團的短期財務壓力。

SDM指，考慮到上述計劃及措施，公司2023年將有充足的營運資金，認為上述計劃及措施可解決核數事宜，即在即將刊登的經審核財務報表中不會再載入該核數事宜。

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