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盒馬：12家新店於內地8個城市同日開業

阿里巴巴（9988）旗下盒馬宣布，將有12家位於在北京、上海、廣州等內地8個城市的門店同日起全面營業，其中7家新門店為升級後的盒馬鮮生店。盒馬表示，新升級店的商品種類更豐富、配送範圍更廣、購物環境更寬敞明亮，亦針對消費者需求升級服務體驗，例如根據寫字樓和社區等不同位置，將在商品售賣形式、品類規劃方面有所側重，以更有效迎合消費者需求。

此外，盒馬奧萊亦新增5家新店，分別在上海松江區、浦東新區和閔行區。截至目前為止，盒馬已在全國14個城市開設68家盒馬奧萊店。

部分鮮生門店更是初次進軍所在地區，例如廣州黃埔區的大悅匯購物中心亦迎來區內首家盒馬鮮生，將為當地年輕人帶來更便利的生活。另外，深圳中心城區福田區沙頭街道將迎來一家鮮生店，該門店涵蓋逾百個住宅、寫字樓和購物中心等，居住和辦公人口超過10萬人，以年輕消費者為主。 

盒馬表示，內地消費復蘇，年輕群體和新一線消費者群體加快崛起，相信未來隨着數字經濟與實體經濟的深度融合，線上消費需求進一步恢復和增長，網絡零售將進一步推動消費復蘇。

除了加開店鋪，盒馬將繼續加強產業鏈上下游的布局。今年5月盒馬與頭部央廚、農企、高校成立預製菜聯盟，月均出售預製菜商品已超過1,000種；又與13家全球知名的零售集團、國際品牌、全球協會、諮詢公司在上海簽訂戰略合作，同時宣布將在全球設立8個採購中心，以連接全球優質產地和商品。

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