知情人士指，深圳一家尚未明確的國有實體勢將接手恒大人壽保險，並在討論將其更名為海港人壽保險。知情人士表示，價格、最終所有權結構等交易細節尚未確定，恒大目前持有該壽險公司50%的股權。恒大及該壽險公司未回覆置評。

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