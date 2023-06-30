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大華：料本港今年GDP增長5.5% 聯儲局仍會加息一次

大華銀行發表第三季經濟展望，該行大中華區環球金融主管李國基表示，由於今年第一季本地生產總值增長較預期強勁，而且預料旅遊活動及私人消費進一步增強，該行向上修訂今年本港經濟增長的預測為5.5%，達政府3.5%至5.5%預測範圍的上限。該行預測今年第二季本地生產總值按年增長3.6%，由於去年下半年數據處於低迷水平，下半年按年增幅則擴大至8%。

大華指，訪港旅客和本地需求受惠本港加強推廣進一步增強，今年4月訪港旅客已恢復到疫情前水平的一半以上，其中內地旅客佔總數的80％，有助將零售銷售額推高至接近2019年平均水平，而政府4月開始發放電子消費券，對私人消費帶來額外的刺激。至於經濟主要下行風險，則有外需疲弱影響香港貿易量，以及內地經濟復蘇速度慢於預期和金融緊縮，可能會抑制本港消費回升的力度

去年9月至今，香港銀行在本輪加息期上調最優惠利率（P）75厘，包括去年累積加息0.625厘，以及今年以來加息12.5個基點。由於美國利率接近見頂，該行預期本港利率的上調空間將會受限。

大華預期，聯儲局將在7月議息時再加息一次0.25厘，至5.25厘至5.5厘區間，完結今次加息周期，至2024年第一季才會開始減息。隨著緊縮周期結束，息差為美元兌港元帶來的利好作用亦會相應消退，大華料港匯今年第三季及第四季目標為7.84及7.82，明年上半年則升至7.8。

美國經濟方面，大華預期今明兩年美國全年GDP均不會收縮。李國基預測，美國經濟增長放緩將會在今年下半年出現，該行將美國今年經濟增長預測，由-0.5%上修至0.8%，而明年的經濟增長則由2.5%下調至1.2%，美國GDP只會在今年第四季開始轉為負數，而負增長會持續多兩季至明年第二季為止。通脹方面，大華預期今年下半年再逐步放緩，至今年底仍會在3%，高於聯儲局2%目標。

大華預期美國緊縮貨幣政策，及金融信貸狀況收緊的滯後效應，將會令美國經濟顯著放緩，而美國銀行業的動盪將致使業界進一步收緊貸款標準，因而難免令經濟增長受壓。美國超額儲蓄由2021年中期的2萬億美元，收縮至目前6000億美元，收緊貸款標準亦將可能導致美國消費者暫停或減少支出，尤其是在非必需消費品和服務方面的支出。聯儲局的連串加息行動削弱需求，失業率料將出現較顯著的回升，預測至今年底為4.3%，明年底為4.5%。

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