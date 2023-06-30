文章日期：2023年6月30日 15:13
A股上半年最後一個交易日三大指數齊升，其中創業板指收報2215點，升1.6%報表現最佳，滬指漲0.62%，收報3202點，成交3597億元（人民幣，下同）；深成指漲1.02%，報11026點，成交5587億元。兩市合共成交9184億元。
回顧上半年，滬指累計升3.65%，深證成指累升0.1%，創業板指累計跌5.61%。單計第二季，滬指跌逾2%，深成指跌近6%，創業板指跌近8%。
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