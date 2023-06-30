房產交易和服務平台貝殼（2423，BEKE）公布，成為首批加入世界經濟論壇「全球植萬億棵樹領軍者倡議」中國行動（1t.org China Action）社區的企業成員，支持中國政府在2030年前種植、保護和恢復700億棵樹的目標，貢獻「聯合國生態系統恢復十年（2021-2030）」的框架。
據新聞稿，「全球植萬億棵樹領軍者倡議」由世界經濟論壇於2020年年會發起，主要目的是支持「聯合國生態系統恢復十年（2021-2030）」計劃，呼籲各國政府、社會組織及私營部門等，修復受損的生態系統，在 2030 年前在全球範圍內保護、恢復和種植一萬億棵樹。
貝殼指，公司在綠色發展不遺餘力，將持續開展「藍海行動」，為中國700億棵樹目標貢獻力量，通過紅樹林種植、入侵物種清除、海洋垃圾清理等生態修復手段，修復遭到破壞的海岸帶紅樹林生態系統，使生態系統恢復健康，加強海岸帶應對氣候變化的韌性。由2020年至今，貝殼藍海行動已攜手SEE基金會及浮宮林業站種下50餘畝、超過20萬株紅樹。
其他報道
恒指半日近平收 僅升4點 小鵬旗下「G6」上市 半日急漲13%
日圓兌美元跌破145 逼近去年日政府干預匯市水平 每百日圓兌港元見近8個月低