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中國網上時裝零售商Shein否認申請紐約上市

中國網上時裝零售商Shein發言人否認有關該公司已向美國證交會（SEC）遞交上市申請的報道。

相關報道：中國網上時裝零售商Shein據報已向SEC申請紐約上市

Shein發言人向CNBC否認有關路透報道的傳聞。路透引述消息人士稱，Shein已向美國證交會遞交在紐約上市的申請，或於今年前上市。倘若成事，將成為中國網約車龍頭滴滴出行於2021年紐約交易所上市後，估值最大的中概股。

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