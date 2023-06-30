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美國SVB開曼群島分行海外存戶有望取回存款

美國矽谷銀行（SVB）倒閉後，只有美國存戶的存款獲美國聯邦存款保險公司（FDIC）擔保，而在離岸避稅天堂開曼群島（Cayman Islands）分行開戶的SVB海外存戶，至今存款仍被凍結。代表苦主的Campbells律師事務所合夥人肯尼迪（Paul Kennedy）表示，開曼群島的法院周四批准了一份清算SVB當地分支機構的請願書，或有望協助存戶領回存款。

該律師事務所於6月13日代表SVB的苦主提交請願書。該請願書指出，SVB開曼群島分行因無力償還債務而被清算是「公正和公平的」。據知情人士透露，開曼群島法院已批准兩名清算人的任命，他們將研究如何挑戰FDIC將開曼群島分行存戶歸類為「無擔保債權人」的決定。

SVB的開曼群島存戶認為，該裁決將增加他們從FDIC討回存款的機會。在SVB於3月倒閉前，開曼群島分行的存戶共持有約3800萬美元的存款，他們大多是內地和香港的風投基金。《華爾街日報》此前引述知情人士稱，開曼群島金融服務和商業部長André Ebanks曾於5月在香港會見一些存戶，而開曼群島金管局也在考慮一些法律選項。

SVB開曼群島分行存戶仍在爭取領回存款之際，他們仍需償還從SVB獲得的貸款。SVB的貸款業務已於3月底售予美國第一公民銀行母企第一公民銀行股份公司（First Citizens BancShares）。

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