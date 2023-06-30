恒指本周累升0.14%或26點，表現最佳的是碧桂園服務（6098），累升8.35%，其次為小米（1810）及舜宇（2382），分別升7.31%及6.91%。國指本周累升0.47%或30點；科指本周累升0.82%或31點。

按月計，恒指本月累升3.74%或682點；國指本月累升4.24%或261點；科指本月累升7.85%或284點。按季計，恒指本季累跌7.27%或1483點。

過去半年，恒指半年累跌4.37%或864點，表現最佳的是中石油（0857），累升51.82%，其次為比亞迪（1211）及匯控（0005），分別升29.8%及25.64%。

今日大型科技股表現萎靡。「ATMX」方面，阿里巴巴（9988）跌1.22%，收報81.2元；騰訊（0700）跌0.6%，收報331.6元；美團（3690）跌1.92%，收報122.3元；小米（1810）跌1.29%，收報10.72元。快手（1024）收報53.55元，跌2.99%；百度（9888）收報132.8元，跌1.34%；京東（9618）收報132.4元，跌0.38%。

汽車股向上，小鵬汽車（9868）旗下G6正式上市，表現領漲相關板塊，收報50元，升10.38%；吉利（0175）收報9.56元，升2.8%；比亞迪（1211）收報250元，升0.89%；理想汽車（2015）收報135.5元，升0.3%；蔚來（9866）收報75.85元，升4.84%。