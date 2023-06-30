moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

恒指好淡爭持 收市跌17點 上半年累跌4.37%

恒指午後繼續好淡爭持，收市跌17點或0.09%，報18916點，大市成交金額811億元，較上日減少1.25%；國指跌1點或0.03%，報6424點。恒生科技指數收報3911點，跌0.56%。

恒指本周累升0.14%或26點，表現最佳的是碧桂園服務（6098），累升8.35%，其次為小米（1810）及舜宇（2382），分別升7.31%及6.91%。國指本周累升0.47%或30點；科指本周累升0.82%或31點。

按月計，恒指本月累升3.74%或682點；國指本月累升4.24%或261點；科指本月累升7.85%或284點。按季計，恒指本季累跌7.27%或1483點。

過去半年，恒指半年累跌4.37%或864點，表現最佳的是中石油（0857），累升51.82%，其次為比亞迪（1211）及匯控（0005），分別升29.8%及25.64%。

今日大型科技股表現萎靡。「ATMX」方面，阿里巴巴（9988）跌1.22%，收報81.2元；騰訊（0700）跌0.6%，收報331.6元；美團（3690）跌1.92%，收報122.3元；小米（1810）跌1.29%，收報10.72元。快手（1024）收報53.55元，跌2.99%；百度（9888）收報132.8元，跌1.34%；京東（9618）收報132.4元，跌0.38%。

汽車股向上，小鵬汽車（9868）旗下G6正式上市，表現領漲相關板塊，收報50元，升10.38%；吉利（0175）收報9.56元，升2.8%；比亞迪（1211）收報250元，升0.89%；理想汽車（2015）收報135.5元，升0.3%；蔚來（9866）收報75.85元，升4.84%。