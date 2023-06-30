集團指，鑒於目前的市場狀況，董事會無法確定房地產市場何時會復蘇及何時會有更多優質收併購目標，認為與其將分配用於戰略收購及投資其他商業運營服務供應商提供的未動用的首次公開發售所得款項，存放於持牌銀行以獲取極低的利息收入以待房地產市場反彈，不如將一部分未動用的首次公開發售所得款項重新分配至支付集團整租服務模式下物業租賃支出，整租服務模式是本集團承接獨立第三方開發或擁有的零售商業物業重要的管理模式之一。

集團指，在整租服務模式下，將與獨立第三方業主訂立主租賃，向有關業主租賃零售商業物業整體以分租予租戶及用戶，而項目運營的所有收入和成本均由集團承擔。集團通常向其租戶和消費者收取項目的租金收入；項目運營階段運營管理服務費；多種經營收入；以及停車費。

截至今日公告日，寶龍商業已簽約的整租服務模式項下的輕資產項目數量已超過10個，合約建築面積約60萬平方米，服務的合約期限至少在15年以上。根據目前計劃，公司預計可見未來每年外拓輕資產簽約總建築面積為不低於50萬平方米。

董事會認為，重新分配符合集團的業務戰略，並將使集團在這種模式下產生更多的收入，以便為股東帶來最大的回報。

同時，集團將延遲對若干租戶及供應商作出股權投資，以及延遲翻新由獨立第三方開發或擁有的零售商業物業。

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