文章日期：2023年6月30日 17:15
金管局公布，截至5月底，外匯基金總資產為39424億元，較4月底減少905億元，其中外幣資產減少766億元，港元資產減少139億元。
外幣資產減少，主要是因為投資按市價重估及財政儲備提取存款。港元資產減少，主要是因為香港股票按市價重估。
根據貨幣發行局賬目顯示，5月底的貨幣基礎為18670億元，較4月底減少125億元，減幅為0.7%。貨幣基礎減少，主要是由於負債證明書總額有所下降。
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