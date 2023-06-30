外幣資產減少，主要是因為投資按市價重估及財政儲備提取存款。港元資產減少，主要是因為香港股票按市價重估。

根據貨幣發行局賬目顯示，5月底的貨幣基礎為18670億元，較4月底減少125億元，減幅為0.7%。貨幣基礎減少，主要是由於負債證明書總額有所下降。

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