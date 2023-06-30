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Alibaba.com與ITC簽署合作意向書 助小微企業參與全球數字貿易

阿里巴巴（9988）國際數字商業集團旗下Alibaba.com宣布，今日於第三屆中非經貿博覽會與聯合國國際貿易中心（ITC）簽署合作意向書，雙方將共同採取更多行動，進一步幫助中小微企業更好地利用全球數字貿易新機遇，加速數字化轉型，提高國際競爭力。

Alibaba.com早於2021年已與ITC在非洲地區共同啟動「全球發展中國家中小企業數字化貿易加速器」計劃，今年2月底盧旺達投資發展局也與Alibaba.com進一步簽署電商合作協議，首批20家盧旺達中小企業將入駐Alibaba.com，開啟數字化出海。

Alibaba.com表示，目前已服務全球4,000多萬活躍的買家和賣家，其中絕大多數屬中小微企業。數據顯示，現時有超過60%的Alibaba.com中小企業開始使用平台提供的數字化物流服務。隨著外貿加快數碼化，中小企業更多採用線上服務來滿足及時性、小單化的跨境物流需求，帶動Alibaba.com的線上物流服務增長。今年上半年，通過Alibaba.com線上服務的海運貨櫃量同比增長近200%，較去年翻一倍的增速進一步加快。

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