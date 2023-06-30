Alibaba.com早於2021年已與ITC在非洲地區共同啟動「全球發展中國家中小企業數字化貿易加速器」計劃，今年2月底盧旺達投資發展局也與Alibaba.com進一步簽署電商合作協議，首批20家盧旺達中小企業將入駐Alibaba.com，開啟數字化出海。

Alibaba.com表示，目前已服務全球4,000多萬活躍的買家和賣家，其中絕大多數屬中小微企業。數據顯示，現時有超過60%的Alibaba.com中小企業開始使用平台提供的數字化物流服務。隨著外貿加快數碼化，中小企業更多採用線上服務來滿足及時性、小單化的跨境物流需求，帶動Alibaba.com的線上物流服務增長。今年上半年，通過Alibaba.com線上服務的海運貨櫃量同比增長近200%，較去年翻一倍的增速進一步加快。

其他報道

國美1億美元可換股債券到期未還

寶龍商業變更IPO資金用途 45%用於整租服務模式

小米被指印度裁多達500人 公司：按市況規劃員工量

恒指好淡爭持 收市跌17點 上半年累跌4.37%

美國SVB開曼群島分行海外存戶有望取回存款

中國網上時裝零售商Shein否認申請紐約上市

黑芝麻智能申請主板上市 為首家循18C章申請企業

大華：料本港今年GDP增長5.5% 聯儲局仍會加息一次

A股三大指數齊高收 滬指半年累計升3.7%創板指跌逾半成

大華：料本港今年GDP增長5.5% 聯儲局仍會加息一次

MOX晉升許崇軒為營運總監

蓋茨辦公室招聘惹議 女應徵者被問露骨問題

貝殼加入「全球植萬億棵樹領軍者倡議」中國行動

恒大據報計劃將保險子公司股權售予一國企

盒馬：12家新店於內地8個城市同日開業

高科橋光導主席兼執董胡國強辭任 CFO何興富兼任主席

SDM料可換股票據清償協議於第三季前達成

筆克遠東半年盈利升46% 派中期息2仙

【有片：埋身擊】德國法蘭克福指數後市或稍作回調 不宜買入

瑞銀降今年恒指目標至21700點

恒指半日近平收 僅升4點 小鵬旗下「G6」上市 半日急漲13%

大快活全年扭虧賺330萬 末期息連特別息派0.45元