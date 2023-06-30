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大快活CEO羅輝承：料加價空間維持1%至2%

大快活（0052）行政總裁羅輝承表示，面對食材和勞工成本上升壓力，公司將透過提高營運效率盡量降低加價壓力，若決定加價，將維持1%至2%。

對於今年4至6月收入情況，羅輝承指按季有所改善，而按年有明顯上升。他續指，現時早午茶市時段恢復疫情前水平，惟晚市最多恢復至九成水平。

至於人手短缺問題，他指公司前綫仍共欠約300至400人，歡迎政府的外勞輸入政策，但繼續主張聘請本地人。

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