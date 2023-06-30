金管局指，存款變動受多項因素影響，包括利率走勢、市場集資活動等，因此適宜觀察較長期趨勢，毋須過度解讀個別月份的波動。由於按月貨幣統計數字或會受到各種短期因素，例如季節性與公開招股相關資金需求，以及營商與投資相關活動影響而出現波動，因此應小心詮釋統計數字。

香港人民幣存款在5月份按月上升7.1%，於5月底為8,917億元人民幣，主要反映企業資金流動。跨境貿易結算的人民幣匯款總額於5月份為9,773億元人民幣，而4月份為7,253億元人民幣。

5月份貸款與墊款總額按月下跌0.6%，由年初截至5月底計下跌0.5%。其中包括貿易融資的在香港使用貸款，及香港境外使用的貸款在5月份分別下跌0.2%及1.8%。由於港元存款的跌幅較港元貸款的跌幅大，港元貸存比率由4月底的88.7%，上升至5月底的89.1%。

5月份港元貨幣供應量M2及M3均下跌0.7%，與去年同期比較均上升1.0%。5月份經季節因素調整的港元貨幣供應量M1下跌1.9%，與去年同期比較下跌19.9%，部分反映投資相關活動。貨幣供應量總額M2及M3於5月份均下跌0.9%，與去年同期比較，M2及M3均上升1.5%。

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