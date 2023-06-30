據公告，今次轉讓協議，涉及共計406項物業，當中347項為住宅物業及59項為商業物業，位於中國茂名、長沙、武漢及雲浮，總建築面積約為42,470.5平方米。待該等物業轉讓後，持續關連交易應付款項將被視為已全額繳付。該批持續關連交易為2021年拎包入住服務框架協議、廣告及公關關係服務框架協議、交房前檢驗服務框架協議、科技服務框架協議、物業前期介入服務框架協議。

上述406項物業中，包括茂名雅居樂物業的126項物業、寧鄉雅居樂旅遊物業的214項住宅物業、武漢長凱物業的43項物業及雲浮雅興物業的23項住宅物業。

雅生活指，物業轉讓協議擬進行的物業轉讓使集團能夠向雅居樂集團收回到期應付的應收款項。集團將該等物業質押予其第三方供應商以結清集團應付予該等供應商的其他應付款項，或可將該等物業出售或出租予第三方以換取現金。

其他報道

本港銀行5月存款總額按月跌0.9% 貸款總額跌0.6%

大快活CEO羅輝承：料加價空間維持1%至2%

Alibaba.com與ITC簽署合作意向書 助小微企業參與全球數字貿易

夏慶龍辭任中海油總裁 周心懷接任

本港5月外匯基金總資產減少905億

5月住宅按揭新申請9530宗按月增13.9% 按年跌26%

政府財政年度首兩月赤字719億元

國美1億美元可換股債券到期未還

寶龍商業變更IPO資金用途 45%用於整租服務模式

小米被指印度裁多達500人 公司：按市況規劃員工量

恒指好淡爭持 收市跌17點 上半年累跌4.37%

美國SVB開曼群島分行海外存戶有望取回存款

中國網上時裝零售商Shein否認申請紐約上市

黑芝麻智能申請主板上市 為首家循18C章申請企業

大華：料本港今年GDP增長5.5% 聯儲局仍會加息一次

A股三大指數齊高收 滬指半年累計升3.7%創板指跌逾半成

大華：料本港今年GDP增長5.5% 聯儲局仍會加息一次

MOX晉升許崇軒為營運總監

蓋茨辦公室招聘惹議 女應徵者被問露骨問題

貝殼加入「全球植萬億棵樹領軍者倡議」中國行動

恒大據報計劃將保險子公司股權售予一國企

盒馬：12家新店於內地8個城市同日開業