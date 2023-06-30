雅居樂（3383）旗下的雅生活（3319）公布，控股股東雅居樂將旗下406項物業轉讓至雅生活，用以抵銷雅生活作為持續關連交易應付款項的替代付款，分別8040萬元人民幣（下同）、8320萬元、8950萬元及2920萬元，共計涉資2.823億元。
據公告，今次轉讓協議，涉及共計406項物業，當中347項為住宅物業及59項為商業物業，位於中國茂名、長沙、武漢及雲浮，總建築面積約為42,470.5平方米。待該等物業轉讓後，持續關連交易應付款項將被視為已全額繳付。該批持續關連交易為2021年拎包入住服務框架協議、廣告及公關關係服務框架協議、交房前檢驗服務框架協議、科技服務框架協議、物業前期介入服務框架協議。
上述406項物業中，包括茂名雅居樂物業的126項物業、寧鄉雅居樂旅遊物業的214項住宅物業、武漢長凱物業的43項物業及雲浮雅興物業的23項住宅物業。
雅生活指，物業轉讓協議擬進行的物業轉讓使集團能夠向雅居樂集團收回到期應付的應收款項。集團將該等物業質押予其第三方供應商以結清集團應付予該等供應商的其他應付款項，或可將該等物業出售或出租予第三方以換取現金。
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