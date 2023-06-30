人行會議指，當前外部環境更趨復雜嚴峻，發達國家央行政策緊縮效應持續顯現，國際金融市場波動加劇。國內經濟運行整體回升向好，市場需求穩步恢復，生產供給持續增加，但內生動力不強，需求驅動仍不足。會議指要加大宏觀政策調控力度，精準有力實施穩健的貨幣政策，做好跨周期調節，更好發揮貨幣政策工具的總量和結構雙重功能，全力做好穩增長、穩就業、穩物價工作，切實支持擴大內需，改善消費環境，促進經濟良性循環，為實體經濟提供更有力支持。

貨幣政策方面，人行指要進一步疏通貨幣政策傳導機制，保持流動性合理充裕，保持信貸合理增長、節奏平穩，保持貨幣供應量和社會融資規模增速同名義經濟增速基本匹配。繼續發揮好已投放的政策性開發性金融工具資金作用，增強政府投資和政策激勵的引導作用，有效帶動激發民間投資。

房地產方面，要因城施策支持剛性和改善性住房需求，扎實做好保交樓、保民生、保穩定各項工作，促進房地產市場平穩健康發展，加快完善住房租賃金融政策體系，推動建立房地產業發展新模式。另外，人行會引導平台企業金融業務規範健康發展，提升平臺企業金融活動常態化監管水平。推進金融高水平雙向開放，提高開放條件下經濟金融管理能力和防控風險能力。