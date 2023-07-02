據公告，今次戰略投資合作內容 包括長城國富將助金科推進資產盤活，充分發揮其房地產領域的資源和能力優勢，提供必要資金支持，依托金科的地產開發、運營、工程管理等專長，推動符合條件且長城國富或投資聯合體認可的項目公司運營盤活、價值提升，維護各方利益。

以及推進金科的重整工作，長城國富有意向參與金科的預重整程序。在甲方或投資聯合體被確認為重整投資人、乙方重整計劃被相關監管機構批準并經人民法院裁定批準後，長城國富或投資聯合體將執行重整投資協議和重整計劃。

同時推進金科的戰略整合，長城國富通過司法重整成為金科股東後，雙方將整合相關產業鏈資源，打通並深耕產業生態鏈，在民生地產開發、智慧物業服務、科技產業地產投資運營、文商旅康養地產投資運營、城市更新及保障性租賃住房、多元創新代建及產業和商業運營等輕資產業務發展、社會不良資產化解等各方面開展全面的戰略合作，形成協同發展的戰略格局，同時積極轉變發展方式，打造輕重並舉、租購並重的高質量發展新模式，並積極探索新的發展賽道，雙方致力於將金科打造成為國內一流的美好生活服務企業集團，持續為雙方、為社會提高價值貢獻。

長城國富亦有權自主決定是否與債權人引薦的其他財務投資人組成投資聯合體投資金科。最終投資總額、投資方式及期限、具體持股比例、入股價格、股權和債權資金的切分額度等，根據盡調及或債權人會議表決情況，由雙方協商並依據國家相關政策法規規定及或相關審批機構審批及法院確定。

據公告，長城國富依托長城資管不良資產領域的資源和專業優勢，為企業提供房地產風險資產化解和價值提升專業化服務。長城國富有意向獨立或與其他合作方組成投資聯合體作為重整投資人參與金科股份的預重整程序。如金科股份進入預重整或重整程序，在公開招募戰略投資人階段，長城國富及/或其指定關聯主體有意向作為戰略投資人報名參與競爭遴選。

金科指，至上述公告披露日，公司尚未收到五中院對申請人申請公司重整事項的相關通知或裁定，該申請能否被法院受理、公司是否進入重整程序尚具有重大不確定性。