ARTA根據資訊科技基礎設施合約應付的總費用為705萬元，當中255萬元須於簽署後不久支付，而餘下應付費用則參考資訊科技基礎設施合約指定的里程碑分兩期支付。當前預期最終付款將於2023年最後一個季度支付，屆時解決方案提供商將提交有關項目的最終報告。

根據資訊科技基礎設施合約，解決方案將提供商幫助ARTA設計、構建及部署前端與後端資訊科技基礎設施，該等設施支持，其中包括CBDC的電子錢包託管、CBDC支付服務及利用CBDC投資，納入用戶引導、私隱保護及安全功能。資訊科技基礎設施合約項下可交付成果之開發及交付將入賬列作公司之一項投資。

此外，預期透過該投資，裕承科金將具備提供項目下具有金融應用之技術解決方案之技術能力。

裕承科金指，集團一直在進行進一步投資，以增添及提升其資訊科技基礎設施，全公司硬件及軟件以及服務及產品供應能力，例如使其託管基礎設施能夠提供電子貨幣、其他虛擬資產以及實物資產錢包。

據公告，Emali Limited主要作為技術解决方案提供商開展業務，其曾參與香港金融管理局授予的其他項目，並憑藉其於區塊鏈及密碼術方面的豐富經驗榮獲多個獎項。

此前，金管局啟動「數碼港元」先導計劃，16間來自金融、支付和科技界的入選公司，將於今年內進行首輪試驗，當中正包括ARTA-Emali HK。