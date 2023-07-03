個股ADR普遍向上下，騰訊（0700）ADR升0.42%，折合報333.01元；阿里巴巴（9988）跌0.56%，折合報81.66元；美團（3690）升0.67%，折合報123.12元；匯控（0005）升1.81%，折合報62.1元；建行（0939）跌0.37%，折合報5.05元。

道期現跌0.034%；標期現跌0.03%；納期現升0%。日本東證指數現升1.01%；韓國KOSPI指數現升1.02%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.17%。

VIX指數隔晚升0.36%或0.05點，報13.59點。

紐油現跌0.36%或0.26美元，報70.38美元；布油現跌0.34%或0.25美元，報75.15美元；金價現跌0.07%或1.43美元，報1917.92美元；LME 銅期貨隔晚升1.68%或138美元，報8315.5美元。美國10年期債息現升0.04%或0.0019厘，報3.8386厘。

今日焦點股份可留意：

中國重汽（3808）發盈喜，上半年純利增約80%至100%。

裕承科金（0279）訂IT基礎設施合約涉資逾700萬元。

濰柴動力（2338）盈喜，料上半年多賺50-70%。

澳門6月賭收按年增5.13倍達152.07億。

新世界百貨（0825）聯席首席執行官張輝熱辭任。

雅居樂（3383）向雅生活（3319）轉讓406項商住物業抵銷2.82億元關連交易款項。

大快活（0052）CEO羅輝承：料加價空間維持1%至2%。

阿里巴巴（9988）國際數字商業集團旗下Alibaba.com與ITC簽署合作意向書，助小微企業參與全球數字貿易。

夏慶龍辭任中海油（0883）總裁，周心懷接任。

國美（0493）1億美元可換股債券到期未還。

寶龍商業（9909）變更IPO資金用途，45%用於整租服務模式。

小米（1810）被指印度裁多達500人，公司：按市況規劃員工量。

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