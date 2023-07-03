恒指今早高開86點或0.46%，報19002點，大市成交金額20億元；國指今早高開32點或0.51%，報6457點。恒生科技指數開市報3942點，升0.8%。金融、非必需消費品、通訊服務股推動大市。全市上升股份比例為8.6%，下跌為3.3%，無升跌為88.08%。

匯控（0005）、友邦（1299）、阿里巴巴（9988）貢獻恒指較多。中銀香港（2388）、中移動（0941）、新地（0016）拖累大市。

藍籌43隻升，20隻下跌，17隻無升跌。京東（9618）升1.59%，報134.5元，是升幅最大的藍籌，中銀香港（2388）跌5.43%，報22.65元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股17隻升，9隻下跌，4隻無升跌。升幅最大的是小鵬（9868）開市報53.05元，升6.1%；跌幅最大的是閱文（0772）開市報32.6元，跌1.06%。

恒指續低於10天線(19159.59點)。科指10天線(3972.85點)跌穿20天線(3981.02點)，100天線(4028.89點)跌穿250天線(4029.38點)。

中國重汽（3808）發盈喜，上半年純利增約80%至100%。創52周高，見15.84元，開市報15.84元，升4.07%。

裕承科金（0279）訂IT基礎設施合約涉資逾700萬元。無成交，報0.1元。

濰柴動力（2338）盈喜，料上半年多賺50-70%。開市報11.8元，升2.79%。

澳門6月賭收按年增5.13倍達152.07億。濠賭股個別發展，新濠國際發展（0200）無成交，報7.28元。美高梅中國（2282）開市報9.2元，升0.66%。澳博（0880）開市報3.36元，升0.6%。永利澳門（1128）開市報7.1元，跌0.42%。銀河娛樂（0027）開市報49.75元，升0.1%。金沙中國（1928）開市報26.7元，無升跌。

新世界百貨（0825）聯席首席執行官張輝熱辭任。無成交，報0.82元。

雅居樂（3383）向雅生活（3319）轉讓406項商住物業抵銷2.82億元關連交易款項。雅居樂開市報1.24元，無升跌。雅生活（3319）開市報5.19元，升2.98%。

大快活（0052）CEO羅輝承：料加價空間維持1%至2%。無成交，報11.46元。

阿里巴巴（9988）國際數字商業集團旗下Alibaba.com與ITC簽署合作意向書，助小微企業參與全球數字貿易。開市報82元，升0.99%。

夏慶龍辭任中海油（0883）總裁，周心懷接任。開市報11.24元，升0.36%。

寶龍商業（9909）變更IPO資金用途，45%用於整租服務模式。無成交，報3.88元。

小米（1810）被指印度裁多達500人，公司：按市況規劃員工量。開市報10.76元，升0.37%。

破頂股表現

破頂股包括，安賢園中國（0922）創52周高，見0.2元，開市報0.2元，升5.26%；ALCO HOLD RTS（2925）無成交，報0.01元；景聯集團（2929）無成交，報1.25元；INTL GENIUS-6K（2943）無成交，報8.18元；帝王實業控股股權（2949）無成交，報0.01元；鼎石資本股權（2951）無成交，報0.01元；中國重汽（3808）創52周高，見15.84元，開市報15.84元，升4.07%；民富國際股權（8578）無成交，報0.01元；安碩印度（2836）創52周高，見35.5元，開市報35.5元，升0.62%。

異動股

上升異動股，包括，新娛科控股（6933）開市報0.325元，升14.04%；ＬＦＧ投資控股（3938）開市報0.24元，升10.6%；天機控股（1520）開市報0.17元，升9.68%；星光文化（1159）開市報0.43元，升7.5%；維力生活科技（1703）開市報0.295元，升7.27%；中國新電信（8167）開市報0.062元，升6.9%；小鵬（9868）開市報53.05元，升6.1%；彩客新能源（1986）開市報1.35元，升5.47%。

下跌異動股，包括，醫渡科技（2158）開市報5.22元，跌9.22%；國農金融投資（8120）開市報0.137元，跌8.67%；中聯重科（1157）開市報3.73元，跌7.9%；源宇宙教育（1082）開市報1.61元，跌7.47%；創新奇智（2121）開市報17.08元，跌6.97%；雲康集團（2325）開市報14元，跌5.91%；創聯控股（2371）開市報0.034元，跌5.56%；中銀香港（2388）見52周低22.65元，開市報22.65元，跌5.43%；嘉和生物－Ｂ（6998）開市報1.8元，跌5.26%；中國通信服務（0552）開市報3.66元，跌5.18%。

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