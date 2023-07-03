AGBA集團總裁吳榮輝表示，「本集團很高興能夥拍匯豐保險，於OnePlatform環一平台分銷『匯萃保障相連保險計劃』。是次戰略合作印證我們致力在市場上為客戶提供最優質選擇的承諾。 這不僅進一步豐富了我們的產品分銷平台，亦鞏固了我們作為大灣區領先的金融及醫療服務平台的地位。 我們有信心我們的客戶將從匯豐保險的優質產品中獲益，並高興與他們攜手合作以滿足客戶的保障需求。此次合作對AGBA集團來說是一個重要的里程碑，我們期待在未來進一步加強與匯豐保險的合作關係」。

該計劃提供人壽保障之餘，同時讓他們可以選取不同的投資選擇。該投連壽險產品讓保單持有人可在受保人65歲或之前選擇保額相等於應繳保費總額的150%、200%或250%。舉例來說，如保單持有人選擇250% 身故賠償選項，而受保人於65歲或之前離世，其身故賠償便會是應繳保費總額的250%或戶口價值的105%，以較高者為準。所提供的身故賠償須繳付保險費用。

該計劃讓保單持有人於保單第一年後，隨著他們所需要的保障程度而調整他們的保額。保單持有人亦可在沒有額外費用下，自由轉換或更改現有的投資選擇保費及/或分配指示。該計劃提供風險配對及降低風險服務以協助保單持有人達到邁向退休時降低風險的目標。

該計劃總共有兩種費用，分別是保單管理費用，以每年為戶口價值的1.5%計算，另有保險費用，以受保人的年齡，性別，戶口價值及保額計算。若受保人於首九個保單年度中提取部分款項，保單失效或退保，則可能須繳付提早贖回費用。

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