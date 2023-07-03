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畢馬威維持本港全年IPO預測 望下半年市場有條件回暖

畢馬威中國公布香港上半年集資額按年升1%至178億元，指出平均上市規模下降，但集資額保持一定水平，維持今年香港上市集資額1800億元的預測。畢馬威中國資本市場合伙人劉大昌認為，下半年本港股票市場有條件出現回暖，但坦言全年達標有一定難度。

今年上半年全球集資額排名中，香港不入五甲，位列第六。劉大昌認為本港現時有超過110家公司等待上市，而特專科技公司上市對中長線有提振作用，加上有大型業務公司計劃分析中國業務來港，故預計本港集資額於下半年有條件較上半年大幅上升，有望重上五甲。

展望特專科技公司，現時有1家公司遞表申請，畢馬威維持5至10家特專公司上市的預測，集資額亦與預測相若，維持300億元。但劉大昌指，受制於較高上市門檻要求，加上遞交申請至正式上市過程需時，料實際上市數量較預期稍低。

 

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