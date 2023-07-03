金融、非必需消費品、通訊服務股推動大市。全市上升股份比例為40.89%，下跌為23.78%，無升跌為35.31%。

恒指收市升390點或2.06%，報19306點，大市成交金額897億元，較上日增加10.58%，是6月27日916.88億元成交後最多；國指升165點或2.58%，報6590點。恒生科技指數收報4054點，升3.66%。

藍籌股成交金額386.93億元，佔大市成交43.13%；科指成份股成交金額210.93億元，佔大市成交23.51%；國指成份股成交金額336.04億元，佔大市成交37.46%。

24隻雙櫃台股，總成交0.62億元人民幣，相當於約0.66億港元，佔大市成交的0.07%。

窩輪及牛熊證成交金額增加1.98%，至95.97億元，佔大市成交10.69%。牛熊證成交金額41.62億元，增加18.11%；窩輪成交金額54.35億元，減少7.66%。

騰訊（0700）、匯控（0005）、阿里巴巴（9988）貢獻恒指較多。中銀香港（2388）、海爾智家（6690）、石藥（1093）拖累大市。

藍籌72隻升，7隻下跌，1隻無升跌。吉利（0175）升6.28%，收報10.16元，是升幅最大的藍籌，中銀香港（2388）跌4.18%，收報22.95元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股28隻升，1隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是小鵬（9868）收報58.25元，升16.5%；跌幅最大的是海爾智家（6690）收報23.95元，跌2.84%。

恒指升穿10天線(19190點)，20天線(19312.62點)得而復失。科指升穿10天線(3984.02點)、20天線(3986.61點)、100天線(4030.01點)、250天線(4029.83點)，10天線跌穿20天線。

北水南下合計淨流出20.27億元，終止單日流入。南水北上合計淨流入26.85億元人民幣，較上日減少26.93%，連續第2日流入，累計流入63.61億元。

三大指數表現

恒指曾升最多2.41%，是6月2日後最大升幅，當日升幅為4.44%。今曾高見19371.71點，是6月21日19377.69點後最高。收市報19306.59點，是6月20日後收市新高，當日報19607.08點。

科指曾升最多4.13%，是6月2日後最大升幅，當日升幅為5.87%。今曾高見4072.98點，是6月20日4175.88點後最高。收市報4054.35點，是6月20日後收市新高，當日報4075.17點。

國指曾升最多2.95%，是6月15日後最大升幅，當日升幅為2.99%。今曾高見6614.7點，是6月20日6758.63點後最高。收市報6590.82點，是6月20日後收市新高，當日報6654.94點。

午後消息股表現

文心一言App上架AppStore 百度（9888）曾起訴蘋果「盜版App氾濫」。收報138.9元，升4.59%。

電視廣播（0511）曾漲逾8% TVB料最快本周開始裁員 涉新聞及資訊部。收報5.16元，升5.31%。

吉利汽車（0175）旗下極氪6月交付量按年增147%。收報10.16元，升6.28%。

中銀香港（2388）完成數字人民幣沙盒試驗。見52周低22.65元，收報22.95元，跌4.18%。

今早及隔晚消息股表現

中國重汽（3808）發盈喜，上半年純利增約80%至100%。創52周高，見17.2元，收報15.8元，升3.81%。

裕承科金（0279）訂IT基礎設施合約涉資逾700萬元。收報0.1元，無升跌。

濰柴動力（2338）盈喜，料上半年多賺50-70%。收報12.14元，升5.75%。

澳門6月賭收按年增5.13倍達152.07億。濠賭股向上，新濠國際發展（0200）收報7.61元，升4.53%。美高梅中國（2282）收報9.71元，升6.24%。澳博（0880）收報3.47元，升3.89%。永利澳門（1128）收報7.42元，升4.07%。銀河娛樂（0027）收報51.7元，升4.02%。金沙中國（1928）收報27.9元，升4.49%。

新世界百貨（0825）聯席首席執行官張輝熱辭任。收報0.81元，跌1.22%。

雅居樂（3383）向雅生活（3319）轉讓406項商住物業抵銷2.82億元關連交易款項。雅居樂收報1.26元，升1.61%。雅生活（3319）收報5.21元，升3.37%。

大快活（0052）CEO羅輝承：料加價空間維持1%至2%。收報11.36元，跌0.87%。

阿里巴巴（9988）國際數字商業集團旗下Alibaba.com與ITC簽署合作意向書，助小微企業參與全球數字貿易。收報83.55元，升2.89%。

夏慶龍辭任中海油（0883）總裁，周心懷接任。收報11.42元，升1.96%。

寶龍商業（9909）變更IPO資金用途，45%用於整租服務模式。收報3.97元，升2.32%。

小米（1810）被指印度裁多達500人，公司：按市況規劃員工量。收報10.98元，升2.43%。

破頂股表現

破頂股包括，零跑（9863）創上市新高，見48.25元，收報47.95元，升3.56%；馬可數字科技（1942）創上市新高，見91.35元，收報88.2元，跌2.92%；中國春來（1969）創上市新高，見5.46元，收報4.7元，跌13.6%；滄港鐵路（2169）創上市新高，見4.95元，收報4.28元，跌4.89%；零跑汽車（9863）創上市新高，見48.25元，收報47.95元，升3.56%；吉利汽車（80175）創上市新高，見9.42元，收報9.4元，升6.09%；中國海洋石油（80883）創上市新高，見10.66元，收報10.62元，升1.72%；小米集團-W（81810）創上市新高，見10.2元，收報10.2元，升2.41%；長城汽車（82333）創上市新高，見8.92元，收報8.92元，升7.73%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1069.9元，收報1069.9元，升0.08%；Ａ潘渡創新主題（3056）創上市新高，見9.455元，收報9.455元，升1.56%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1034.55元，收報1034.55元，升0.02%；Ａ潘渡區塊鏈主題（3112）創上市新高，見9.955元，收報9.955元，升1.32%；華夏日股對沖（3160）創上市新高，見16.69元，收報16.69元，升1.52%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1074.85元，收報1074.85元，升0.07%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見529.3元，收報529.3元，升0.02%；景福集團（0280）創52周高，見0.51元，收報0.495元，升5.32%；匯控（0005）創52周高，見62元，收報61.95元，升1.56%；伊泰（3948）創52周高，見17.28元，收報17.26元，升0.23%；匯豐控股（0005）創52周高，見62元，收報61.95元，升1.56%；中亞烯谷集團（0063）創52周高，見0.183元，收報0.166元，升1.84%；REGAL INT'L（0078）創52周高，見3.59元，收報3.42元，升3.64%；四川成渝高速公路（0107）創52周高，見2.3元，收報2.28元，升1.33%；STYLAND HOLD（0211）創52周高，見0.205元，收報0.195元，升2.63%；廣深鐵路股份（0525）創52周高，見2.55元，收報2.48元，無升跌。

破頂指數成份股包括，匯控（0005）創52周高，見62元，收報61.95元，升1.56%。

破底股方面

25隻股份創上市新低，其中十隻包括，景瑞（1862）低見0.074元，收報0.083元，跌2.35%；澳洲成峰高教（1752）低見0.053元，收報0.06元，升9.09%；信能低碳（0145）低見0.038元，收報0.038元，跌2.56%；閩港控股（0181）低見0.1元，收報0.105元，無升跌；香港生力啤（0236）低見0.6元，收報0.69元，跌5.48%；金山能源（0663）低見0.178元，收報0.2元，升7.53%；遠見控股（0862）低見0.057元，收報0.057元，跌18.57%；中原銀行（1216）低見0.4元，收報0.42元，跌3.45%；西王特鋼（1266）低見0.027元，收報0.029元，升3.57%；諾發集團（1360）低見0.02元，收報0.022元，無升跌。

46隻股份創52周低，其中十隻包括，中銀香港（2388）低見22.65元，收報22.95元，跌4.18%；南戈壁（1878）低見0.72元，收報0.74元，跌3.9%；YUSEI（0096）低見0.43元，收報0.43元，跌7.73%；新興光學（0125）低見0.7元，收報0.71元，無升跌；力寶華潤（0156）低見0.68元，收報0.71元，跌2.74%；英皇國際（0163）低見0.455元，收報0.52元，升1.96%；德祥地產（0199）低見0.89元，收報0.89元，跌7.29%；NANYANG HOLD（0212）低見24.05元，收報24.05元，無升跌；博富臨置業（0225）低見7.7元，收報7.7元，無升跌；天德地產（0266）低見2.6元，收報2.87元，跌4.65%。

異動股

上升異動股，包括，高科橋（9963）收報0.69元，升72.5%；智紡國際控股（8521）收報0.189元，升45.38%；中國金石（1380）收報0.61元，升45.24%；隆成金融（1225）收報0.165元，升37.5%；南南資源（1229）創52周高，見0.68元，收報0.218元，升32.93%；世紀集團國際（2113）收報0.135元，升31.07%；星光文化（1159）收報0.52元，升30%；鑫達投資控股（1281）收報0.07元，升29.63%；太和控股（0718）收報0.047元，升27.03%；中國創意控股（8368）創52周高，見1.18元，收報1.18元，升24.21%；智易控股（8100）收報0.2元，升23.46%。

下跌異動股，包括，亞太金融投資（8193）收報0.183元，跌39%；天泓文創（8500）收報0.275元，跌30.38%；蓮和醫療（0928）見52周低0.061元，收報0.062元，跌22.5%；ＬＦＧ投資控股（3938）收報0.17元，跌21.66%；揚科集團（1460）收報0.163元，跌20.49%；弘和仁愛醫療（3869）收報7元，跌20.27%；中國寶力科技（2953）收報0.68元，跌20%；金輪天地控股（1232）收報0.076元，跌19.15%；中國唐商（0674）收報0.146元，跌18.89%；遠見控股（0862）創上市新低，見0.057元，收報0.057元，跌18.57%；長盈集團（控股）（0689）見52周低0.025元，收報0.027元，跌18.18%。

其他報道

胡錫進：第一筆股票已錄盈利 渴望贏不想經歷「韭菜之旅」

AGBA旗下環一與匯豐人壽達成合作協議 分銷匯萃保障相連保險

文心一言App上架AppStore 百度曾起訴蘋果「盜版App氾濫」

戶戶送調查：一半外賣員有全職工作

電視廣播曾漲逾8% TVB料最快本周開始裁員 涉新聞及資訊部

恒指公司：恒指第二季季檢結果將於8月18日公布

吉利汽車旗下極氪6月交付量按年增147%

蘋果據報將大削Vision Pro產量

中銀香港完成數字人民幣沙盒試驗

恒指半日升327點 科指升3.2% 北水轉流出 雙櫃台股佔大市成交0.08%