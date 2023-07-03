今年首5個月合計，零售業總銷貨價值臨時估計上升21%；總銷貨數量就升19.2%。

今年5月零售業總銷貨價值中網上銷售佔6.3%，其銷售價值的臨時估計為22億元，按年下跌3.7%。

按零售商主要類別計，今年5月珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物的銷貨價值上升51.8%；其他未分類消費品升16.1%；服裝升38.5%；食品、酒類飲品及煙草升4.4%；百貨公司貨品升9.9%；藥物及化妝品升51.5%；汽車及汽車零件升54.7%；鞋類、有關製品及其他衣物配件升17.4%；中藥升35.1%；書報、文具及禮品升17.9%；以及眼鏡店升16.4%。

另外，今年5個月超級市場貨品的銷貨價值跌0.2%；電器及其他未分類耐用消費品跌5.6%；燃料跌13.7%；以及傢具及固定裝置跌8.6%。

政府發言人表示，受惠於訪港旅遊業復蘇及消費氣氛正面，零售業總銷貨價值5月按年繼續明顯上升，料行業未來數月應繼續改善。隨着運輸和接待能力進一步擴張，訪港旅客數目應繼續增加。此外，勞工市場情況改善和第二期消費券的發放，加上政府和業界努力推動，將繼續為本地消費需求帶來支持。

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