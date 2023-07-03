華僑銀行其中一個增長驅動來源，為支持東盟與大中華區之間的貿易和投資現金流動。近年地緣政治緊張，為市場其中一個關注焦點，華僑銀行行政總裁黃碧娟認為，地緣政治反而令亞洲區域內的貿易和投資流動更為重要，當危機臨近時，在鄰近地區相對可更易找到貨品和服務，令維繫區內關係更為重要。她又指有部分外資銀行減少在亞洲的注意力，更有利他們作為亞洲銀行尋找服務客戶的機會。

地緣政治問題亦推動部分外企在內地以外設立供應鏈，即「中國+1」策略，黃碧娟4年前客戶開始將工廠從內地移至越南，越南要需要從中國機器設備。她又指企業遷移需要更多諮詢和計劃，該行已有正確的部署，取得中國與東盟之間的業務。華僑銀行環球企業及投資銀行業務主管陳德隆，該行已在新加坡、印尼、馬來西亞、泰國和越南，設立大中華業務辦公

室，有能說中文和了解中國工作文化和需要的員工，內地企業對投資東盟可持續能源等業務相當有興趣。

大中華區業務方面，華僑銀行會在2025年前，將大中華區的宏富理財和宏富理財私人客戶的客戶經理數量將於2025年前增加一倍，以達到在香港和大中華區的宏富理財私人客戶

的資產管理規模增加一倍的目標。