「商業活動」現狀指數的各子指數顯示各城市和行業的表現不一。深圳和東莞連續兩個季度有所改善，其他城市的多個子指數則略有下降，其中深圳的「製造和貿易」 得分最高，廣州和和香港在其他4個行業領域子指數的表現均優於深圳。

第二季度的「預期」和「信貸指數」均表明第三季度將進一步復蘇，各城市預期指數亦處於50以上的擴張區間，香港貿易發展局研究總監范婉兒范婉兒對情況仍感欣慰，認為未來幾個季度會保持復蘇勢頭。

至於市場熱議的全球供應鏈遷移問題，逾九成的受訪者表示目前沒有將任何產能轉移到海外；受訪者更表示供應鏈管理和遷移廠房的考慮因素愈來愈多。

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