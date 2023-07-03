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渣打大灣區營商景氣指數回落至中性水平 調查顯示復蘇勢頭不變

渣打銀行與香港貿易發展局公布今年第二季「渣打大灣區營商景氣指數」 (GBAI) 。由於基數效應回復正常，季初至今的全國宏觀數據回軟加上恢復通關帶來的效應消退，第二季度的「營商信心」的「現狀指數」回落至50的中性水平；但整體預期指數保持在58.7的擴張區間，更是近兩年來的次高值，意味疫情過後復蘇的未結束，區內企業對潛在增長預期樂觀，中國可繼續在溫和復蘇的道路上前行。

「商業活動」現狀指數的各子指數顯示各城市和行業的表現不一。深圳和東莞連續兩個季度有所改善，其他城市的多個子指數則略有下降，其中深圳的「製造和貿易」 得分最高，廣州和和香港在其他4個行業領域子指數的表現均優於深圳。

第二季度的「預期」和「信貸指數」均表明第三季度將進一步復蘇，各城市預期指數亦處於50以上的擴張區間，香港貿易發展局研究總監范婉兒范婉兒對情況仍感欣慰，認為未來幾個季度會保持復蘇勢頭。

至於市場熱議的全球供應鏈遷移問題，逾九成的受訪者表示目前沒有將任何產能轉移到海外；受訪者更表示供應鏈管理和遷移廠房的考慮因素愈來愈多。

 

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