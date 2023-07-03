港5月零售按年升18.4%，表現遜市場預期，香港零售管理協會執行總監羅振邦表示，雖然升幅看似不錯，但按月比較錄得微跌，實際生意不算是強勁增長。
他指出，珠寶鐘表銷售5月按年升51.8%、藥物及化妝品升五成，相關類別均與旅客有很大關係，相信是自由行旅客帶動，令升幅較顯著，本地零售市場相對不是太強勁，家具及電器均錄得跌幅。
羅振邦指，協會早前進行調查發現，有六成零售會員稱上月生意錄得溫和增長，主要是單位數至中商位數的增長，當中與旅客相關零售業務增長較佳，例如健康食品、化妝品等。不過，有超過四成表示生意額持平甚至有下跌，包括食品店、超市等，反映本地零售市道仍然疲弱。
香港零售管理協會主席謝邱安儀表示，遊客區由零遊客至今，增長明顯由旅客帶動，但本地市場表現疲弱，除了經濟情況影響市民的消費意欲，亦因為市民大多外出旅遊，預計至明年上半年均會維持下去。她相信，外出旅遊會慢慢趨正常，未來分化情況將不會這麼嚴峻。
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