moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

零售協會：六成會員料6月生意錄溫和增長

港5月零售按年升18.4%，表現遜市場預期，香港零售管理協會執行總監羅振邦表示，雖然升幅看似不錯，但按月比較錄得微跌，實際生意不算是強勁增長。

他指出，珠寶鐘表銷售5月按年升51.8%、藥物及化妝品升五成，相關類別均與旅客有很大關係，相信是自由行旅客帶動，令升幅較顯著，本地零售市場相對不是太強勁，家具及電器均錄得跌幅。

羅振邦指，協會早前進行調查發現，有六成零售會員稱上月生意錄得溫和增長，主要是單位數至中商位數的增長，當中與旅客相關零售業務增長較佳，例如健康食品、化妝品等。不過，有超過四成表示生意額持平甚至有下跌，包括食品店、超市等，反映本地零售市道仍然疲弱。

香港零售管理協會主席謝邱安儀表示，遊客區由零遊客至今，增長明顯由旅客帶動，但本地市場表現疲弱，除了經濟情況影響市民的消費意欲，亦因為市民大多外出旅遊，預計至明年上半年均會維持下去。她相信，外出旅遊會慢慢趨正常，未來分化情況將不會這麼嚴峻。

其他報道

海爾金盈減持中金A股近3523萬股 套現11.76億人幣  

世茂︰成功與東涌酒店項目貸款人就重組現有項目貸款訂最終協議

華僑銀行統一品牌 華僑永亨銀行更名為華僑銀行

港府在港交所持倉由花旗轉往工銀亞洲及相關券商

港5月零售按年升18.4% 遜預期

恒指收市升390點 科指升3.6% 見一個月最大升幅 成交增10%

胡錫進：第一筆股票已錄盈利 渴望贏不想經歷「韭菜之旅」

AGBA旗下環一與匯豐人壽達成合作協議 分銷匯萃保障相連保險

文心一言App上架AppStore 百度曾起訴蘋果「盜版App氾濫」

戶戶送調查：一半外賣員有全職工作

電視廣播曾漲逾8% TVB料最快本周開始裁員 涉新聞及資訊部

恒指公司：恒指第二季季檢結果將於8月18日公布

吉利汽車旗下極氪6月交付量按年增147%

蘋果據報將大削Vision Pro產量

中銀香港完成數字人民幣沙盒試驗

恒指半日升327點 科指升3.2% 北水轉流出 雙櫃台股佔大市成交0.08%

匯豐廖宜建：匯豐不一定跟隨美國加息 亦不會先於美國加息

瑞銀據報避免使用瑞信提供的100億美元擔保

港元拆息普遍向下 1個月HIBOR連跌8日 見近三周低

微軟Bing：將繼續為加拿大用戶提供新聞連結

Twitter宣布限制用戶閱讀帖子數量 阻止AI公司大量獲取數據

財新中國6月製造業PMI跌至50.5 仍勝預期

Pimco：為全球經濟「更硬的著陸」做準備