他指出，珠寶鐘表銷售5月按年升51.8%、藥物及化妝品升五成，相關類別均與旅客有很大關係，相信是自由行旅客帶動，令升幅較顯著，本地零售市場相對不是太強勁，家具及電器均錄得跌幅。

羅振邦指，協會早前進行調查發現，有六成零售會員稱上月生意錄得溫和增長，主要是單位數至中商位數的增長，當中與旅客相關零售業務增長較佳，例如健康食品、化妝品等。不過，有超過四成表示生意額持平甚至有下跌，包括食品店、超市等，反映本地零售市道仍然疲弱。

香港零售管理協會主席謝邱安儀表示，遊客區由零遊客至今，增長明顯由旅客帶動，但本地市場表現疲弱，除了經濟情況影響市民的消費意欲，亦因為市民大多外出旅遊，預計至明年上半年均會維持下去。她相信，外出旅遊會慢慢趨正常，未來分化情況將不會這麼嚴峻。

其他報道

海爾金盈減持中金A股近3523萬股 套現11.76億人幣

世茂︰成功與東涌酒店項目貸款人就重組現有項目貸款訂最終協議

華僑銀行統一品牌 華僑永亨銀行更名為華僑銀行

港府在港交所持倉由花旗轉往工銀亞洲及相關券商

港5月零售按年升18.4% 遜預期

恒指收市升390點 科指升3.6% 見一個月最大升幅 成交增10%

胡錫進：第一筆股票已錄盈利 渴望贏不想經歷「韭菜之旅」

AGBA旗下環一與匯豐人壽達成合作協議 分銷匯萃保障相連保險

文心一言App上架AppStore 百度曾起訴蘋果「盜版App氾濫」

戶戶送調查：一半外賣員有全職工作

電視廣播曾漲逾8% TVB料最快本周開始裁員 涉新聞及資訊部

恒指公司：恒指第二季季檢結果將於8月18日公布

吉利汽車旗下極氪6月交付量按年增147%

蘋果據報將大削Vision Pro產量

中銀香港完成數字人民幣沙盒試驗

恒指半日升327點 科指升3.2% 北水轉流出 雙櫃台股佔大市成交0.08%

匯豐廖宜建：匯豐不一定跟隨美國加息 亦不會先於美國加息

瑞銀據報避免使用瑞信提供的100億美元擔保

港元拆息普遍向下 1個月HIBOR連跌8日 見近三周低

微軟Bing：將繼續為加拿大用戶提供新聞連結

Twitter宣布限制用戶閱讀帖子數量 阻止AI公司大量獲取數據

財新中國6月製造業PMI跌至50.5 仍勝預期

Pimco：為全球經濟「更硬的著陸」做準備